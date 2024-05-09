Молодий чоловік загинув внаслідок вибуху гранати на одній із вулиць Борислава (відео 18+)

У Бориславі, як нещодавно і у Києві, граната стала причиною загибелі чоловіка.

В поліції Львівської області повідомляють, що НП сталася увечорі напередодні на вулиці Івасюка. Під час вибуху загинув 24-річний місцевий мешканець, інших людей поруч у той час не було. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

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Як пише lviv.media, першими про нещасний випадок правоохоронцям повідомили медики швидкої. Вибухом чоловікові відірвало частини тіла.

Раніше на Київщині чоловік під час сварки з дружиною застосував гранату — сам він загинув, а жінка отримала осколкові поранення.

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Фото поліції Львівщини

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