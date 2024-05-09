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Події

Молодий чоловік загинув внаслідок вибуху гранати на одній із вулиць Борислава (відео 18+)

9:09 9 травня 2024
Місце події

У Бориславі, як нещодавно і у Києві, граната стала причиною загибелі чоловіка.

В поліції Львівської області повідомляють, що НП сталася увечорі напередодні на вулиці Івасюка. Під час вибуху загинув 24-річний місцевий мешканець, інших людей поруч у той час не було. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

Як пише lviv.media, першими про нещасний випадок правоохоронцям повідомили медики швидкої. Вибухом чоловікові відірвало частини тіла.

Раніше на Київщині чоловік під час сварки з дружиною застосував гранату — сам він загинув, а жінка отримала осколкові поранення.

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Фото поліції Львівщини

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