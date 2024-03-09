Поранив дружину і вбив себе: на Київщині чоловік загинув від вибуху гранати

Під Києвом, у селі Дернівка Баришівської громади чоловік підірвався на бойовій гранаті, яку знайшов на території власного обійстя.

За повідомленням Поліції Київщини, подія сталася 7 березня, близько 18:00. На місце оперативно прибули правоохоронці Броварського управління поліції Київщини, вибухотехніки та ДСНС.

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В будинку вони виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати Ф-1.

Оперативне фото з місця події

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Дружину загиблого, яка внаслідок вибухі боєприпаса отримала осколкові поранення, доставили до лікарні.

Правоохоронці встановили, що вибух гранати пролунав під час подружнього конфлікту, і 58-річний чоловік використав знайдений боєприпас у якості «останнього аргумента».

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За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою «Самогубство».

Також нагадаємо, що зброя і боєприпаси ворога, знайдені після деокупації частини регіонів України, вже потрапили у тіньовий обіг злочинних угруповань.

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Фото t. me/policekyivregion/

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