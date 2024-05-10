Зливали ворогу місця базування військових: в Києві затримано «блогерів"-зрадників

Служба безпеки викрила на Київщині ще п’ятьох так званих блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь рф, зокрема працюючи на зрив мобілізації в Україні.

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Вони знімали провокативні стріми, а також робили фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, в першу чергу — про представників військкоматів. Далі деструктивний контент масово «підхоплювали» російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів для міжнародної аудиторії.

У спецслужбі зазначають, що фігуранти навмисне поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників, яку агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони.

Зокрема серед затриманих опинився киянин, який об'їздив на власному авто території поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у столиці, звідки вів свої «стріми». Причому під час таких онлайн-трансляцій чоловік не лише оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових.

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Ще одним зловмисником виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Телеграм-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. За їх допомогою він «розганяв» кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів.

Третій фігурант — мешканець столиці, який на власних сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

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Ще двоє зловмисників з Київщини «зливали» місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів, частина з яких координувалася з території рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за частиною 1 статті 114−1 Кримінального кодексу України («Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період»).

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Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що минулого року СБУ нейтралізувала в Києві діяльність номінанта на Нобелівську премію миру, який називав себе пацифістом і пропагував ухилення від мобілізації.

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