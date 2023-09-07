СБУ нейтралізувала в Києві діяльність номінанта на Нобелівську премію миру

СБУ продовжує протидіяти російській пропаганді в Україні. Наразі спецслужба заблокувала діяльність ще трьох агітаторів. Так, у Запоріжжі IT-фахівець на своєму телеграм-каналі закликав підняти російський прапор над Хортицею. На Закарпатті батюшка з УПЦ ображав вірян інших конфесій та пропагував комунізм. Але найрезонансніший випадок стався у столиці. Тут підозру вручили цьогорічному номінанту на Нобелівську премію миру.

«Нейтралізовано злочинну діяльність так званого „виконавчого секретаря руху пацифістів“. На власному Телеграм-каналі він активно закликав мешканців столиці „косити“ від призову та втікати за кордон. Також фігурант розсилав іноземним дипломатам видумані довідки про війну в Україні. У них використовував прокремлівські наративи, що дискредитують Сили безпеки та оборони. Такими діями зловмисник намагався зіпсувати імідж нашої держави перед міжнародними партнерами», — повідомляє пресслужба СБУ.

Хоч СБУ і не вказує прізвища пацифіста, та навіть на заблюреному фото (в заголовку) видно, що це Юрій Шеляженко. Він — один із засновників і керівників Українського руху пацифістів. До речі — разом із Русланом Коцабою, якого то засуджують за перешкоджання діяльності ЗСУ (виказував свою негативну позицію щодо мобілізації для участі в АТО, яку називав братовбивчою громадянською війною), то виправдовують. Наразі ж Коцаба, чергова справа проти якого десь зависла у Коломийському суді, виїхав до США, супроводжуючи матір-інваліда.

Цього року «Український рух пацифістів» Міжнародне бюро миру висунуло на Нобелівську премію миру — укупі з пацифістськими організаціями з росії та білорусі.

Що саме інкримінують Шеляженку у даному випадку, спецслужба не повідомила. Але за інформацією джерела «ФАКТІВ», «його довго терпіли», а серйозно взялися вже понад місяць назад. Тоді пацифісти склали та оприлюднили свої пропозиції до завершення війни в Україні. Надіслали їх, зокрема, Володимиру Зеленському. У листі вони вимагали мирного завершення війни, права на відмову від військової служби та вказували, що росія — «міфічний ворог», а ставати на сторону будь-якої з воюючих сторін неправильно. Та в Україні вже втратив популярність принцип «просто перестати стріляти», тому в ситуацію втрутилися правоохоронні органи. Тож на початку серпня у Шеляженка був проведений обшук, йому повідомили підозру у виправдовуванні збройної агресії рф проти України.

На думку слідства, Шеляженко публічно закликає українців протистояти мобілізації, переховуватися від армії, а росіян застерігає від здачі в полон, бо їх тут не люблять. А якщо вже потрапили — то ні в якому разі не йти на співпрацю з українськими військовиками. Також його звинувачують у просуванні кремлівського наративу про те, що війну спровокувала Україна шляхом «держперевороту», утисками російської мови та бажанням вступити до НАТО.

Запобіжним засобом йому прокуратура просила цілодобовий домашній арешт, та суд обрав нічний домашній арешт із можливістю залишати житло під час повітряної тривоги та для отримання невідкладної медичної допомоги.

Сам Юрій Шеляженко заявив, що засуджує російську агресію і всі звинувачення проти нього — безпідставні.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», активність інфокомпаній рф проти України відбувається не тільки в нашій країні, але й на Заході, де ворог намагається дискредитувати Україну.

Фото СБУ

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