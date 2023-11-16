Виписана «на коліні» повістка дійсна: в ТЦК спростували найбільш популярні міфи про мобілізацію

В Україні триває мобілізація. Чоловіки від 18 до 60 років будь-коли можуть отримати повістку. Разом з тим «експерти» у мережі дають свої роз'яснення стосовно законодавства, яке регулює вручення повістки.

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Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін в коментарі «Телеграфу» розповів, які міфи найчастіше підкидають військовозобов’язаним «експерти» та блогери.

1. Вручення повістки має засвідчуватися двома свідками.

Немає такого закону чи постанови Кабміну, які б точно стверджували, що повістка повинна вручатися при свідках. Повідомлення про те, що громадянин повинен звернутися до ТЦК, мають вручати органи місцевого самоврядування, а про свідків мова ніде не йде.

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2. Виписана на вулиці повістка не дійсна.

Якщо це здійснюють уповноважені органи, то вона набуває чинності з моменту вручення. Повістка повинна бути заповнена, а саме заповнено ім'я, прізвище, місце проживання, дата, час і адреса вручання, підпис та печатка начальника ТЦК.

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3. ТЦК — приватна структура, а отже права здійснювати мобілізацію не має.

ТЦК — державна установа, а про те, що ТЦК має здійснювати мобілізацію і говориться у відповідному законі.

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4. Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи громадян.

Це не так. Наказом коменданта визначений перелік осіб, які мають право на перевірку документів під час патрулювання. Таке завдання покладається на співробітників СБУ, поліції, ЗСУ. Відповідно, Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки, як орган військового управління і структурний підрозділ ЗСУ, також залучаються до патрулювання з правом перевіряти документи у громадян.

5. Ігнорування повістки не карається законом.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за ігнорування повістки можна отримати штраф у розмірі від 50 до 100 не оподаткованих мінімумів доходів. Якщо повторно скоїти таке правопорушення, законом передбачена навіть кримінальна відповідальність. За це можна сісти на три, або п’ять років.

6. Якщо дані військовозобов’язаного вносили у частково заповнений бланк, то від повістки можна відмовитись.

Це неправда. Зразок повістки містить інформацію, але ніде не сказано, що його весь потрібно заповнювати від руки на місці чи весь він має бути надрукований. Для пришвидшення процедури частина даних може бути вписана до бланка повістки заздалегідь. Скажімо, назва ТЦК та СП чи його відділу, від якого ведеться оповіщення, та куди викликається громадянин для уточнення військово-облікових даних можуть друкувати разом з самим бланком.

Те ж стосується посади, військового звання та прізвища начальника ТЦК. Також логічно вписати номер і дату розпорядження начальника ТЦК, згідно з яким здійснюється оповіщення, у приміщенні ТЦК та СП. Повістка вручається уповноваженою особою, яка призначається наказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходить з печаткою в кишені, щоб вручити комусь повістку.

7. Якщо військовослужбовці ТЦК і СП зупинили автомобіль або заблокували та вимагають взяти повістку, то треба знімати на відеокамеру все, що відбувається на дорозі, й викликати Нацполіцію.

Твердження не відповідає дійсності: на блокпосту автомобіль мають право зупиняти ті особи, які виконують там свої обов’язки та які визначені наказом коменданта. Якщо автомобіль зупинили на блокпосту, перевіряють документи, вантаж, транспортний засіб, вручають повістку, то знімати цей процес на відеокамеру категорично заборонено. Можна хіба що попросити показати документи, але ввічливо, без грубощів, щоб не спровокувати грубощі у відповідь. На блокпосту люди зі зброєю виконують поставлені завдання.

Нагадаємо, що через необхідність ротації бійців на фронті Раді запропонували розширити базу мобілізації, включивши до неї представників охоронних відомств, поліцейських, працівників прокуратури та Служби безпеки України.

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