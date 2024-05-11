Позолота та ліпнина — у наявності: розкішний особняк ексгенпрокурора Пшонки виставили на продаж «всього» за півмільйона доларів (фото)

Виставлено на продаж маєток колишнього генпрокурора-втікача Віктора Пшонки, який разом із топчиновниками часів Януковича потрапив під санкції РНБО. Ще у 2014 році він разом із сином та іншими колишніми можновладцями втік до росії

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Як пише «Інформатор», за нерухомість, що розташована під Києвом, хочуть виручити 460 тисяч доларів. Фото з маєтку, які після втечі Пшонки викладали у мережу, вражали помпезністю та пафосом. Після того, як власник втік, будинок стояв пустий, з нього повиносили меблі та декор, місцями навіть познімали розетки та плитку. Але згодом був зроблений ремонт. Звісно, що такої розкоші, як за Пшонки, там вже немає, але позолота, ліпнина, парча і таке інше — у наявності.

Фото з мережі

Фото з мережі

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Загальна площа будинку складає 511 кв.м., площа ділянки — 30 соток. Агенція з продажу стверджує, що меблі та предмети інтер'єру — елітних італійських брендів Treci Cecchini, Lucy, Corsini.

Фото з мережі

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Фото з мережі

В будинку є вітальня з великим каміном, столовою зоною, окрема кухня, декілька спальних кімнат, зони відпочинку, сауна, басейн, на кожному поверсі — ванні кімнати та санвузли.

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Фото з мережі

Фото з мережі

Також на території є будинок для охорони, гостьовий будинок з 2 гаражами, відкритий басейн, озеро, прогулянкова алея.

Нагадаємо, що свого часу Рада Європи ініціювала санкції щодо Пшонки та щорічно їх продовжувала. Втім, адвокати періодично домагалися їхнього скасування. І санкції скасовувалися, але за попередній рік.

Фото Євгена Чубука

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