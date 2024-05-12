Криваві гроші не пахнуть? Зірку серіалу «Одного разу під Полтавою» звинувачують у підтримці компанії-вбивці українців

Симпатична актриса Анна Саліванчук, якій більшість українських жінок співчувала під час розлучення з чоловіком-нардепом, виявилася, не такою вже «пухнастою» та «беззахисною».

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Виявляється, Анна у повсякденному житті завзято рекламує продукцію компанії «Ейвон», яка активно сплачує податки в держбюджет компанії країни-агресорки росії, і за які потім купується зброя, якою вбивають українських військових, а також жителів мирних українських міст.

Про це розповів блогер Богдан Беспалов, якому, своєю чергою, про це написали «кошенята» — глядачі відео-блогу.

«Це вже не перший раз, коли Анна бере на рекламу бренди, які або не вийшли з росії, або є російськими, — цитує листа блогер. — Не розумію, як можна, живучи в Україні, в Києві, рекламувати таке. Чи може, вона не знає, що рекламувати таке — це бруднити руки в крові українців?».

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Звичайно, блогер Бесплов висказав своє відношення до поведінки не зовсім «переборливої» до джерел прибутків актриси. Але, можливо, саме українки повинні довести Анні, що брати гроші від убивць твого народу — це зовсім не те, чого ми від неї очікуємо?

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«Чому ти вважаєш, що після подібних проступків ти можеш бути однією з нас? Якщо тобі так подобається аромат Avon — будь там, де цим ароматом вбивць українців смердить повітря?», — певно, так більшість українок та сама пані Саліванчук повинні відреагувати на інцидент та появу продукції, яку вона пропонує.

Адже існує багато прикладів, коли люди усвідомлюють те, що криваві гроші не можуть мати «гарного аромату», і припиняють співробітництво з тими, хто вбиває їхніх співвітчизників — ні в чому не повинних жінок і дітей. Чи, можливо, Анна має іншу точку зору?

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