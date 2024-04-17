«Залишиться в історії як кривавий спонсор війни»: журналіст про одного з найбільших донорів військового бюджету рф — «Філіп Морріс»

Через вторгнення росії в Україну й запровадження санкцій до країни-агресора багато міжнародних компаній майже одразу припинили з нею співпрацю. Деякі продовжують удавати, що війни немає, а деяким знадобився тривалий час, щоби продати бізнес. Так, днями група Ceetrus, яка володіє та керує майже 300 торговими центрами в Європі, закрила угоду з продажу своїх активів на росії. Нагадаємо, Ceetrus входить до французької групи Auchan. Щоб «Ашан» нарешті пішов з російського ринку, в Європі проходили різноманітні акції протесту та бойкоту торгової мережі. А у Франції навіть почали розслідування, пише журналіст Володимир Горковенко на своїй сторінці у соцмережі.

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«Власне, такого розслідування з боку правоохоронців бракує й щодо інших компаній. Зокрема, мова йде про транснаціональну компанію „Філіп Морріс“. Минулого року НАЗК визнало Philip Morris International міжнародним спонсором війни. Правда, реєстр забанили. Але це не міняє суті справи — „Філіп Морріс“ працює на росії та своїми податками фінансує кулі, „шахеди“ та ракети, які вбивають українців. У 2022 році компанія сплатила до бюджету ерефії 8 мільярдів та має статус одного з найбільших донорів російського військового бюджету», — написав журналіст.

Горковенко нагадав, що транснаціональна компанія порушила міжнародне право, позначивши Крим російським.

«Філіп Морріс» відверто плювати на те, що на їхніх руках кров українців. Вони насміхаються нам прямо в обличчя і вихваляються подяками від путіна. Вони порушують міжнародне право і маркують Крим російською територією", — обурився журналіст.

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За його словами, відсутність належної реакції світової спільноти дозволяє компанії поводитися зухвало. Зокрема, лобіювати в Україні зменшення на 20% акцизу на електронні сигарети та стіки.

«Саме „Філіп Морріс“ є монополістом на цьому ринку. Це ніщо інше, як диверсія. В умовах страшенного дефіциту грошей — транснаціональна компанія, котра отримує надприбутки, ще й вирішила залізти у кишені українців, котрі і так щодня стікають кров’ю. Зменшення акцизу на 20% в умовах війни — це мінус десятки мільярдів гривень у держбюджеті», — написав Горковенко.

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При цьому, як зауважив журналіст, «Філіп Морріс» майже не надає допомогу ЗСУ.

«Точніше! Єдине повідомлення, яке я зустрів, — це те, що компанія у 2022 році передала нашим воїнам партію цигарок. І все! Усі звіти компанії лише про „гуманітарну допомогу“. І не кажіть, що це робиться не спеціально, аби не драконити росію?! Мовляв, ми допомагаємо постраждалим, але ж не ЗСУ. За понад два роки повномасштабного вторгнення на цю „гуманітарну допомогу“ витрачено 400 млн гривень. Принаймні, так говориться у звітах. Для такої компанії з її надприбутками — це копійки. Їхні рекламні бюджети вимірюються десятками мільярдів доларів. Лише на агресивну рекламу IQOS Філіп Морріс витратив кілька мільярдів доларів. Навіть Антимонопольний комітет України у минулому році розпочав справу проти ТОВ „Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн“ через поширення непідтвердженої інформації про те, що використання систем IQOS має менший ризик для здоров’я», — йдеться у дописі Горковенка.

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На думку журналіста, дискредитаційна компанія проти нардепа Євгена Петруняка може бути пов’язана з лобіюванням ним підвищення адвалорної ставки акцизу на 25%.

«Її безбожно знизили ще за часів Віктора Януковича. Держбюджет втратив прибутки. Здогадайтесь з одного разу — хто отримав вигоду від цього? Правильно, „Філіп Морріс“. Той, який, навпаки, хоче обікрасти українців і лобіює зниження акцизу», — наводить свою думку журналіст.

Й при тому всьому, обурюється Горковенко, компанія не поспішає покинути російський ринок.

«Водночас вона зовсім не переймається тим, щоб піти з російського ринку та припинити фінансувати вбивства українців та, власне, війну проти України. Бо цю війну ми якось закінчимо, а „Філіп Морріс“ так і залишиться в історії як кривавий спонсор війни росії проти України», — наголосив журналіст.

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