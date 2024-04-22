«Хочу, щоб цього взагалі не було»: відома українська акторка розповіла про спілкування з колишнім чоловіком-нардепом

Українська акторка Анна Саліванчук зізналась, що болісно переживає розлучення з чоловіком-нардепом Олександром Божковим, з яким прожили вісім років та народили двох синів. Всі питання, що стосуються дітей, вже колишнє подружжя обговорює в листуванні.

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«Мені зараз не хочеться спілкуватися. Мені це робить боляче, я не готова. Прошу, щоб це було в листуванні. Хочу, щоб цього взагалі не було. Я кажу: „Дай мені час“, — розповіла акторка. — Діти з татом спілкуються, телефонують по відео».

Анна додала, що зараз її серце все ще вільне, проте вона точно знає, який чоловік їй потрібен. Щодо зовнішності, то їй до вподоби накачані. Й заробляти обранець має більше.

«Розум — це найкращий звабник жінок. Головне, щоб це було кохання. Мені потрібна досвідчена людина, з матеріальним статком. Я вважаю, що чоловік не може заробляти менше, ніж жінка», — відверто сказала Анна.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Саліванчук після розлучення знялася в еротичній фотосесії.

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