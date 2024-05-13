Музика на крові: в Сеулі здійнявся скандал через виступ друга путіна та дружини власника Louis Vuitton

Українське Посольство у Південній Кореї різко засудило відомого диригента-путініста Володимира Співакова, який разом з дружиною власника імперії Louis Vuitton Гелен Мерсьє провів концерт у Сеулі, цитує видання The Korea Times позицію дипвідомства.

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Ще 6 травня Посольство України в Сеулі виступило із заявою, де закликало скасувати участь тандему у масштабному концерті Classical Bridge International Music Festival через причетність обох музикантів до підтримки агресивної політики росії.

Йдеться про Володимира Співакова, який десятиліттями активно просуває кремлівську експансію в Україні. Ще у березні 2014 року він підтримав анексію Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості зі схваленням рішення володимира путіна.

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Як вказує посольство, своїми діями Співаков намагається через культуру та музику розповсюджувати кремлівські наративи, виправдовувати агресію путіна по всьому світу. Такі ж концерти, як в Сеулі, — ще один механізм для легітимізації злочинної російської агресії у цивілізованому світі та демонстрації зневаги до страждань українського народу.

Окремо вартує уваги й постать дружини найбагатшої людини у світі Бернара Арно — Гелен Мерсьє. Вона тісно пов’язана з російськими культурними діячами, також останніми роками вона неодноразово виступала у москві та санкт-петербурзі. А імперія LVMH досі продовжує працювати у росії, заробляючи та, головне, сплачуючи податки на території країни-агресора.

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Нагадаємо, що чимало брендів з групи LVMH, такі як Berluti, Stella McCartney, Loro Piana, Kenzo, Emilio Pucci, Givenchy, досі так чи інакше представлені в росії.

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