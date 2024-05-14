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«Тепер це мій постійний колір»: популярний телеведучий про те, чого його позбавила війна

19:05 14 травня 2024
Олексій Суханов

Популярний український ведучий проєкту «Говорить вся країна» («1+1 Україна») Олексій Суханов зізнається, що велика війна повністю змінила його життя. Від багатьох речей за ці майже два з половиною роки йому довелося відмовитись. З початку повномасштабного вторгнення Суханов не був у Юрмалі, де вже давно має квартиру.

— Мені дійсно не вистачає подорожей до Юрмали, — розповів «ФАКТАМ» Олексій. — Але я не маю права перетинати кордон і до того ж весь час думаю про хлопців на фронті, які, мабуть, також хотіли б відпочити. Тому у мене на це просто немає права.

Останнім часом ведучий став помічати, що перестав обирати яскравий та епатажний одяг, який так полюбляв до великої війни.

— Війна змінила навіть прийняття дрібних радощів, — зізнався Олексій. - Зараз не можу на себе одягти щось кольорове. Я й до цього любив чорне, але зараз це мій постійний колір. Зробив виняток тільки для інтервʼю з акторкою Катериною Кузнецовою та одягнув синій костюм. Чорний колір не означає, що прийшла зневіра. Хіба що є втомленість, це правда. Чорний — це скоріше повага й шана до тих, кого з нами вже немає.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Олексій Суханов розповів про особисте життя під час великої війни.

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