«Не зупиняйся!»: у Львові відбувся благодійний напівмарафон від «Нової пошти»

У Львові 11 і 12 травня відбувся благодійний напівмарафон, організований Новою поштою спільно з NewRun, під гаслом «Не зупиняйся!». Завдяки заходу зібрали 2 млн грн для пацієнтів реабілітаційного центру «Незламні».

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У забігах у Львові взяли участь понад 3 000 бігунів з усієї країни, зокрема військові з центру «Незламні», ветерани на протезах, волонтери, професійні бігуни та аматори.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже другий біговий офлайн-захід, який організувала Нова пошта спільно з NewRun. Напівмарафон «Не зупиняйся!» присвятили українцям, які щодня наближають нашу перемогу.

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«Наші марафони — це насамперед випробування власних сил кожного з нас та вияв вдячності й підтримки людям, які не зупиняються в боротьбі за нашу свободу та майбутнє України. Це марафон єднання усіх українців. Сьогодні приїхали кияни, харків'яни, полтавці для того, щоб підтримати й подякувати захисникам та захисницям», — розповіла співзасновниця «Нової пошти» Інна Поперешнюк.

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У перший день організатори провели дитячі забіги на сто й п'ятсот метрів. Свої перші дистанції подолали 700 дітей. А вже 12 травня учасники бігли на 21, 10 та 5 кілометрів.

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У забігах взяли участь також співзасновник New Run Максим Кривенко, шоумен Анатолій Анатоліч та відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Учасники також пробігли дистанцію «Подяки» — спеціальний забіг довжиною в 1 кілометр, присвячений кожному, хто у важких боях виборює свободу й незалежність України.

Дистанцію очолили пацієнти центру реабілітації «Незламні» — 45 військових, які отримали тяжкі поранення на війні, проте продовжують боротьбу і є прикладом стійкості та незламності.

«Такі заходи дуже важливі, адже тут зібралося багато людей, які хочуть випробувати себе. Я нещодавно на протезі й спочатку сумнівався, чи впораюся з дистанцією в 1 км. Адже ходити по лікарні — це одне, а бути тут — це інше. Але в мене прокинувся азарт, і я навіть пожалкував, що не обрав більшу дистанцію. Вірте в себе, не зупиняйтеся!» — говорить пацієнт реабілітаційного центру «Незламні» Сергій.

«Дуже круто, відчувається підтримка від людей, такі емоції бурні», — поділився враженнями військовослужбовець Олександр Рясний, який у вересні 2023 року втратив ногу після поранення на Запорізькому напрямку. На заході у Львові він вирішив подолати на протезі символічну дистанцію у 70 метрів.

Військовослужбовець Кирило Глігор планує продовжувати бігати й збільшувати дистанції.

«Враження чудові. Дуже емоції гарні. Дякую за підтримку. Звичайно, хочеться бігати. Бо це тільки навчальний протез. Хочеться в подальшому вже пробігти цей марафон. Хоча б кілометр для початку. А потім вже й на 10», — сказав Кирило Глігор.

Завдяки заходу вдалося зібрати 2 мільйони грн, які організатори перерахують на фізичну реабілітацію та адаптацію військових з центру «Незламні».

Наступний марафон Нова пошта планує провести восени цього року у Києві.

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