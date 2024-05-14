Харків атаковано КАБами: кількість постраждалих містян зростає

Харків, на підступах до якого нині активізувалися бойові дії, знову опинився під авіаударами. О 16:09 та 16:18 в місті пролунали потужні вибухи після прильоту керованих авіабомб.

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Один з ударів прийшовся на щільну житлову забудову в центрі міста, повідомив мер Ігор Терехов.

Зокрема, відбулося влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку, також постраждали сусідні гаражі, які загорілися.

Пізніше стало відомо про 15 постраждалих. Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Обох госпіталізували. У дитячу лікарню також доправили дитину з легкими травмами.

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У п'ятьох людей діагностовано гостру реакцію на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років, поінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 17:50 кількість постраждалих зросла до 17 осіб, серед них — 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони у середньому стані. Також поранено 10 жінок та п'ятеро чоловіків. Найстаршому чоловікові — 87 років. Госпіталізовано 6 осіб.

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Нагадаємо, що за оцінками військових експертів, станом на зараз російська армія досі не дійшла до наших основних оборонних рубежів на Харківщині, проте вірогідності того, що російська армія може дійти до Харкова, не можна виключати.

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