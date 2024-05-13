Росіяни зайняли ще кілька сіл на Харківщині та пробиваються до Вовчанська: ситуація на фронтах на 13 травня

На Харківщині, де ворог перейшов кордон та захопив деякі населенні пункти у «сірій зоні», триває просування росіян.

Як повідомляє аналітичний канал DeepState, ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець — Олійникове — Зелене та продовжує свій рух в напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лук'янці, які ворог майже повністю окупував. Противник намагається закріпитися в Глибокому, здійснюються спроби просуватися піхотою, але загарбники перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування, але, на жаль, їх це не зупиняє.

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Також триває просування противника в районі Вовчанська — росіяни закріплюються на околицях для подальшого заходу в місто. Населенний пункт перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Фото DeepState

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Також повідомляється, що противник просунувся і на сході — біля Вербового, у Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки, східніше Новопокровського.

«На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Ведуться бойові дії на напрямках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове, Муром — Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Оліникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе. Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 — ще тривають. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На даний час ворог має тактичний успіх», — зазначають у Генштабі ЗСУ.

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За добу, що минула, Сили оборони ліквідували значну кількість військовослужбовців ворожої армії — 1740 окупантів.

Фото Генштабу ЗСУ

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Тим часом в Інституті вивчення війни зазначають, що напередодні росияни продовжували вести атаки на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, але підтверджень щодо змін на лінії фронту не було. Тривають штурмові дії ворога у Кліщіївці, в районі Часового Яру, Авдіївки… Також аналітики згадують про просування росіян на лівому березі Херсонської області, але додають, що підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі також не було. У той час ЗСУ повідомляли, що російські штурми в районі Кринок були відбиті.

Нагадаємо, що головком ЗСУ Олександо Сирський повідомляв про гарячі бої на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках, де ситуація дуже динамічно змінюється. Противник не полишає спроб просунутися до Часового Яру на Краматорському напрямку, а також намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки поблизу Бахмута.

На нарощенні росіянами інтенсивності атак на сході наголошували й у ISW.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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