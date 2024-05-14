Лише три порушення на рік: для водіїв готують нові обмеження

Незважаючи на начебто «жорсткі» штрафи, на дорогах країни продовжує гинути багато людей, так як багато водіїв порушують правила дорожнього руху зухвало та без страху, адже можуть собі дозволити їх оплатити їх. Тому українських водіїв чекають обмеження в порушеннях ПДР.

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Про це заявив на відкритті Тижня безпеки дорожнього руху заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, в середньому кожен водій робить по три порушення ПДР на рік. Але деякі горезвісні «чемпіони» можуть навіть здійснити по 20−25−30 порушень за календарний рік.

Така статистика говорить про те, що водії не бояться відповідальності, а тому потрібна більш сувора та чітка система, що буде обмежувати порушників.

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Патрульна поліція вже ініціювала обговорення змін до ПДР за участю громадськості та профільних комітетів Верховної Ради, яка обмежить кількість можливих порушень — до трьох на рік.

«Станом на зараз майже повністю відновлено систему автоматичної фіксації до рівня до повномасштабної війни. Зараз працюють 260 камер автоматичної фіксації (до повномасштабної війни було 270). І лише за 4 місяці цього року зафіксовано і винесено 1 млн 376 тисяч 779 постанов про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі», — повідомив Білошицький.

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Як саме будуть карати порушників, він не конкретизував.

Нагадаємо, що під час воєнного стану водіїв можуть покарати й за відсутність документів, які потрібно мати при собі завжди.

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