Влетить у копійчину: у Раді планують підвищити для водіїв штрафи за поширене порушення

У Верховній Раді, де раніше вирішили збільшити штрафи для автомобілістів «за шини», пропонують посилити для водіїв відповідальність за порушення одного із правил дорожнього руху. Законопроєкт № 11111 опубліковано на сайті парламенту.

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Народні депутати пропонують суворіше карати тих водіїв, які не надали переваги під час руху транспортним засобам, які мають на це право (аварійно-рятувальні служби, швидка допомога, пожежна охорона, поліція, які рухаються із включеними спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями).

Також штраф випишуть, якщо водій не пропустить маршрутні транспортні засоби, які залучені для перевезення груп дітей.

Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700−2550 грн). Також можуть позбавити права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року.

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За порушення, які спричинили або могли спричинити створення загрози життю чи здоров’ю людей, накладатиметься штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400−5100 грн), а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Раніше «ФАКТИ» писали, як синоптики допомогли викрити черговий «розвод» патрульних на дорогах, а також про те, як не «попасти» на штраф в 8,5 тисячі грн й не втратити права на пів року.

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