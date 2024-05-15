Григорій Козловський та Emily Resort передали до центру Unbroken 2 мільйони гривень на протезування українських воїнів

Засновник ФК «Рух» Григорій Козловський разом з відпочинковим комплексом Emily Resort переказали чергові 2 млн грн на потреби ЗСУ. Ці кошти направили у БО «БФ «Незламні» для протезування українських воїнів.

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Григорій Козловський та «жовто-чорна» родина з Emily Resort з початку року передали нашим військовим понад 7,5 мільйона гривень.

«Ми знаємо, що, поки військові нас боронять від ворога, ми маємо працювати та допомагати. Допомагати не лише тим, хто зараз на фронті, а й допомогти тим, хто повернувся», — зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський засновник ФК «Рух» разом з Emily Resort та БО «БФ «Незламні», допомагають українським військовим повернутися до максимально повноцінного життя, адже понад 5 000 українців втратили кінцівки з початку повномасштабного вторгнення. Ця цифра зростає щодня.

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Національний реабілітаційний центр Unbroken — єдиний медичний заклад в Україні, де протезування є частиною роботи лікарні, а протезисти — членами мультидисциплінарної команди. Так, зокрема, спеціалісти встановлюють біонічні протези рук та мають мобільну майстерню протезування.

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Спеціалісти центру «Незламні» виготовляють та встановлюють протези як військовим, так і цивільним.

Директорка з комунікацій та партнерств Першого медоб’єднання Львова та керівниця проєкту Unbroken Ірина Заславець розповіла, що проблема із протезуванням в Україні стоїть дуже гостро, адже війна триває, а наші воїни постійно отримують важкі травми на полі бою: «Кошти які засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та Emily Resort переказали на центр Unbroken, будуть спрямовані на допомогу нашим захисникам, які втратили кінцівки. За 2 млн грн ми зможемо купити комплектуючі до протезів і встановити штучні кінцівки тим, хто їх втратив, захищаючи нас. Сьогодні тисячі українці втратили кінцівки на війні. Війна триває, а отже, маємо нових поранених та потребуючих протезування воїнів. Бо все, що не захищає бронежилет, травмується, особливо травмуються руки та ноги, наші захисники та захисниці їх втрачають.

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Завдяки допомозі таких меценатів, як Григорій Козловський та Emily Resort, ми маємо можливість допомогти нашим військовим встановити кінцівки і подарувати їм можливість знову ходити, рухатись і максимально відновлюватись.

До нашого центру «Незламні» Першого медоб’єднання Львова потрапляє дуже багато людей, які потребують дуже складних реконструктивних операцій та протезування. Ми закуповуємо комплектуючі до протезів. Потім з них у майстерні Центру Unbroken виготовляється протез індивідуально під кожну людину".

Григорій Козловський зазначив, що те, що в Україні існують реабілітаційні центри, котрі не лише встановлюють протези, а й виготовляють їх, дуже добре, адже він та його команда можуть долучитись до гарної справи — допомогти у відновленні здоров’я українських воїнів.

«Ми раді, що в Україні існують реабілітаційні центри, котрі не лише встановлюють протези, а й виготовляють їх. Тому долучаємось до цієї ініціативи та передаємо БО «БФ «НЕЗЛАМНІ» кошти на купівлю компонентів, що забезпечать виготовлення якісних та ефективних протезів для наших військових. Дякуємо усім ЗАХИСНИКАМ та віримо: ПЕРЕМОГА БУДЕ», — додав меценат.

Раніше спортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort та засновник ФК «Рух» Григорій Петрович Козловський перерахували 2 мільйони гривень на протезування поранених українських воїнів та цивільних, які постраждали від війни, і які зараз проходять реабілітацію в Superhumans Center.

На фото у заголовку: Григорій Козловський — бізнесмен і меценат, засновник ФК «Рух» (Львів)

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