Оновлення даних підтвердять VIN-кодом: що відомо про вимогу для мобілізованих

Під час оновлення даних в ТЦК військовозобов’язаним вклеюють у «військовий квиток» спеціальний штрих-код (VIN-код). Як повідомили юристи, це потрібно для пришвидшення ідентифікації військовозобов’язаного.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо його (штрих-коду. — Авт.) у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що певна людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне», — пояснили правники.

Також стало відомо, що оновити дані у ЦНАПах, як це було анонсовано раніше, наразі неможливо. Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник в одній із місцевих адміністрацій Харківської області.

За його словами, у ЦНАПів досі немає доступу до необхідних баз та систем для оновлення даних військовозобов’язаних. Такий доступ повинен був надати Кабмін, який цього не зробив.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що норми мобілізації в Україні істотно зміняться вже з 18 травня. ТОП-5 вимог, які треба виконати, щоб не стати ухилянтом, читайте в «ФАКТАХ».

РЕКЛАМА

85

Читайте нас у Facebook