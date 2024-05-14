Штраф за «неоновлення» даних: чи доведеться платити 25,5 тисяч грн щодня?

Адвокат Роман Сімутін, який попереджав, що новий закон про мобілізацію фактично узаконить документи, «виписані на колінці», звернув увагу ще три моменти, як не прописані достатньо чітко у документі.

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Про це йдеться у відео на youtube-каналі юриста.

ПЕРШЕ: за невчасне поновлення облікових даних штрафуватимуть щодня по 25 500 грн?

ДРУГЕ: а якщо у мене перевірять документи, наприклад, 22 травня і виявлять, що у мене не оновлені дані, то мене притягнуть до відповідальності та випишуть вже штраф за новим законом — 25 500 грн?

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І сам дав відповіді на вказані питання, виходячи з норм діючого законодавства.

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Чи зможуть штрафувати щодня за не оновлення даних?

Ми маємо врахувати дві складові. Одна вже нам відома: обов’язок уточнити дані виникає протягом 60 днів. Другу знаємо тільки зі слів депутатів, що стягнення — штраф 25 500 грн, можливо накласти протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, але пізніше одного року. Тобто, якщо протягом року ви не оновили облікові дані, то притягнути до відповідальності неможливо, бо закінчилися строки притягнення до відповідальності.

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Першим ключовим фактором тут є день ВЧИНЕННЯ порушення: наприклад, ви були повідомлені, але не з’явилися до ТЦК і відносно вас винесли постанову.

День ВИЯВЛЕННЯ — це коли, наприклад, людина не стояла на обліку, жодного разу не отримувала повістки та не уточнила дані протягом 60 днів, хоча зобов’язані були це зробити, і її впіймали на цьому через 11 місяців та 29 днів — тоді на неї також складуть постанову зі штрафом.

Тобто, день виявлення порушення і є відповіддю на це питання. Це так зване продовжуване правопорушення, за яке відповідальність настає лише один раз. Бо людину не можливо притягнути двічі до відповідальності за один і той самий проступок.

«Отже, якщо ви не виконали вимоги закону і протягом 60 днів не оновили облікові дані або не стали на облік, тоді вас можуть притягнути до відповідальності лише один раз», — говорить юрист.

Тож штрафувати кожного дня не будуть.

В якому разі зможуть штрафувати щодня?

Якщо, наприклад, чоловікові вручать повістку на певну дату і він не з’явиться до ТЦК — тоді його оштрафують на 25 500 грн. Через деякий час, наприклад, за тиждень, йому повторно вручать повістку і він не з’явитеся — його знову оштрафують на 25 500 грн. Або він відмовиться пред’явити військово-обліковий документ і його також оштрафують.

Чи штрафуватимуть на 25 500 грн з 18 травня?

«На жаль, точно відповісти не можу. Але не внаслідок браку знань, а за відсутності тексту закону. Уявіть, який може вийти казус. Відповідно до закону встановлено термін 60 днів на оновлення облікових даних, тобто протягом цього часу всі повинні оновити облікові дані та стати на облік. Але от вже 22 травня вас зупиняє представник ТЦК і виявляє, що ви не оновили облікові дані. А нові штрафи вже затверджені та діють і — вас штрафують на 25 500 грн! Це при тому, що самі ж депутати встановили 60-денний строк на оновлення даних. Казус? Та це не казус, а повна халепа», — говорить адвокат.

Не допустити такого можна буде, якщо у перехідних положеннях буде зазначено, що нові штрафи будуть діяти з 18 липня 2024 року. Поки що, на жаль, такого немає.

Зате діє чіткий перелік документів, які повинен мати при собі військовозобов'язаний, і без пред'влення яких можуть затримати на найближчому блокпості.



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