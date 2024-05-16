39.44 / 39.94 42.72 / 43.41
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Вся територія, включаючи Крим»: датська євродепутатка зробила заяву

20:09 16 травня 2024
Карен Мельхіор

Україна має повернути під контроль усі свої території, включаючи півострів Крим, який перебуває в окупації понад 10 років. А країни НАТО мають допомогти перемозі України. Про це заявила депутатка Європейського парламенту від Данії, член комітету з правових питань Карен Мельхіор у коментарі Guildhall

«Я не впевнена, що була якась декларація країн НАТО, в якій у правильних висловлюваннях йдеться про те, що метою (Північноатлантичного альянсу — Авт.) є перемога України і де було дано визначення української перемоги. Україна має сама вирішувати, що таке перемога», — заявила євродепутатка.

За словами Мельхіор, для неї перемога України — це повернення контролю над всіма територіями, включаючи Крим.

«Крим знаходиться під окупацією вже понад 10 років, і це має бути жахливим для українців, які там живуть, бути під окупацією так довго. Ми маємо підтримати перемогу України», — зазначила датська політикиня.

РЕКЛАМА

Раніше колишній командувач військ США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що провідні країни Заходу на сьогодні не намагаються допомогти Україні перемогти росію. За його словами, Захід має оголосити своєю стратегічною метою перемогу України.

РЕКЛАМА

307

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Анжела Перл

Стрільцям — приплив енергії та сил, Дівам — романтичні сюрпризи, а Ракам — додатковий дохід: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 16 травня

Щаслива пора

Щастя поряд: для трьох знаків Зодіаку з 16 травня відкривається дорога до процвітання

хлопчик

Показали путіністам No Pasaran: українці змусили інтернет-магазин зняти з продажу футболки з перекресленим жовто-синім прапором

Зупинка на блокпості

Штраф за «неоновлення» даних: чи доведеться платити 25,5 тисячі грн щодня?

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту