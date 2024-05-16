«Вся територія, включаючи Крим»: датська євродепутатка зробила заяву

Україна має повернути під контроль усі свої території, включаючи півострів Крим, який перебуває в окупації понад 10 років. А країни НАТО мають допомогти перемозі України. Про це заявила депутатка Європейського парламенту від Данії, член комітету з правових питань Карен Мельхіор у коментарі Guildhall

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«Я не впевнена, що була якась декларація країн НАТО, в якій у правильних висловлюваннях йдеться про те, що метою (Північноатлантичного альянсу — Авт.) є перемога України і де було дано визначення української перемоги. Україна має сама вирішувати, що таке перемога», — заявила євродепутатка.

За словами Мельхіор, для неї перемога України — це повернення контролю над всіма територіями, включаючи Крим.

«Крим знаходиться під окупацією вже понад 10 років, і це має бути жахливим для українців, які там живуть, бути під окупацією так довго. Ми маємо підтримати перемогу України», — зазначила датська політикиня.

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Раніше колишній командувач військ США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що провідні країни Заходу на сьогодні не намагаються допомогти Україні перемогти росію. За його словами, Захід має оголосити своєю стратегічною метою перемогу України.

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