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Україна

Відомий американський генерал сумнівається у волі до перемоги союзників України

11:09 28 січня 2024
Бен Ходжес

Американський генерал у відставці Бен Ходжес, який раніше представив можливий сценарій нападу рф на країни-члени НАТО, висловив сумніви щодо волі до перемоги західних союзників у підтримці України проти російської агресії.

«2024 рік стане роком індустріальної боротьби, — заявив колишній командувач силами США в Європі на симпозіумі Бундесверу, присвяченому новому оборонному плану Німеччини, пише t-online. — Росіяни усвідомлюють, що вони не можуть повалити Україну на землю. Україна — на цей момент — не може повалити росію на землю».

На його думку, зараз тривають перегони за те, хто швидше зможе наростити свою промисловість і виробляти боєприпаси — росія чи її західні союзники.

«Ми знаємо з історії, що війна — це випробування волі та випробування логістики. Немає жодних сумнівів, що українці мають більшу волю, — сказав він. — Чи є у Берліні, Вашингтоні, у нас воля, яка перевершує волю кремля? На цей момент я не впевнений. Це найбільша небезпека для нас».

Раніше відомий аналітик Оуен Метьюз назвав самі вразливі місця росії.

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