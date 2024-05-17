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Суспільство та люди

Оновлення даних військовозобов’язаних з 18 травня: у Києві це можна буде зробити в ЦНАП

13:30 17 травня 2024
Вивіска ЦНАПу

Правила мобілізації в Україні суттєво змінені. Щоб не стати ухилянтом, вже відзавтра потрібно виконати декілька вимог нового закону про мобілізацію. Зокрема військовозобов’язаним потрібно оновити свої дані.

У Києві військовозобов'язані з 18 травня зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів. Про це повідомила директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталія Шамрай в ефірі «Київ 24».

«Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані», — зазначила вона в ефірі «Київ 24».

За словами посадовиці, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи.

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Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

«Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів», — додала Шамрай.

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Раніше повідомляли, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня 2024 року, під час оновлення даних в ТЦК військовозобов’язаним будуть вклеювати у військовий квиток спеціальний штрих-код (VIN-код).

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