Новий закон про мобілізацію набув чинності: головні зміни від 18 травня — до чого готуватися чоловікам

Сьогодні, 18 травня, в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який повинен кардинально зміни відношення суспільства до війни та служби у війську.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, які основні зміни в законі на ранок суботи та що чекає на військовозобов'язаних, нагадує ТСН.ua.

Кому потрібно оновити свої військово-облікові дані

Від 18 травня 2024 року протягом 60 діб усі військовозобов'язані громадяни мають уточнити:

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адресу проживання;

номери засобів зв’язку;

адреси електронної пошти (за її наявності);

інші персональні дані.

Ця норма стосується також заброньованих осіб, осіб з відстрочкою і жінок-військовозобов'язаних.

Ті громадяни, які вже оновили свої дані у ТЦК, або зараз оновлюють, можуть повторно не приходити до військкоматів після 18 травня. А от ті, чоловіки, у яких у військовому білеті було написано — обмежено придатний, обов’язково мають з’явитися до ТЦК і повторно пройти ВЛК. Адже такого статусу більше не буде.

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Крім того, висновок ВЛК буде діяти лише 1 рік. Адже за цей час можуть відбутися зміни у стані здоров’я чи сімейному положенні, тому необхідно або підтвердити наявний статус, або отримати новий.

Як оновити дані

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Спочатку обіцяли, що зробити це можна буде трьома способами:

у центрі надання адміністративних послуг,

у територіальному центрі комплектування,

дистанційно через електронний кабінет призовника, який запрацює в тестовому режимі від 18 травня.

Проте уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов'язаних.

Крім того, військовозобов'язаним, які не мають жодного військово-облікового документа, однаково доведеться йти в ТЦК. Начальник служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснював, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних. А придатність може з'ясувати лише військово-лікарська комісія (ВЛК).

Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати від 18 травня. Це пообіцяла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Черногоренко, для того, щоб оновити дані необхідно буде виконати декілька кроків:

завантажити мобільний додаток з App Store або Google Play Market;

пройти авторизацію в застосунку;

заповнити всі необхідні дані.

Чи впораються ТЦК з напливом людей

Отже, попри обіцянки щодо ЦНАПІВ і елекронного кабінету, ми бачимо, що основне навантаження ляже на військкомати. Та чи впораються вони з напливом людей?

Ще до набуття чинності законом у ТЦК Києва спостерігалися величезні черги з чоловіків, які вирішили заздалегідь оновити свої дані.

Проте в Генштабі нагадали, що ТЦК переведені на цілодобову роботу. А якщо військкомат зачинений, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони. Проте українці в Мережі пишуть, що попри заявлену нібито цілодобову роботу, ТЦК однаково ведуть приймання громадян приблизно до 16−20 години залежно від віділення.

У Міноборони також уточнили, що пропускна здатність відділень ТЦК та СП столиці становить приблизно 50−70 людей на день.

«Ми завжди підготовлені, бо ми цінуємо і свій час, і час людей, які до нас звертаються», — запевнила начальниця служби зв’язків з громадськістю Дніпропетровського обласного ТЦК Олена Кузіна у коментарі Дніпро.tv.

Військовий документ — завжди з собою

Усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ. Навіть виключені з військового обліку, або ті, що мають бронь чи відстрочку. Йдеться про приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Право перевіряти такі документи надано працівникам ТЦК та СП, поліцейським, прикордонникам (у прикордонній смузі або на пунктах пропуску).

Нові повноваження поліції

Як пише «Судово-юридична газета», 18 травня нові повноваження отримають не тільки працівникиТЦК та СП, але й поліції.

Зокрема, одним з нових повноважень поліції буде перевірка у особи військового квитка, який тепер усі військовозобов'язані особи від 18 до 60 років повинні носити з собою.

Аналогічні повноваження мають прикордонники у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску.

Працівник ТЦК і поліцейський можуть вимагати показати документ, що посвідчує особу.

Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський можуть здійснювати фото- і відеофіксацію процесу надання та перевірки документів. Крім того, вони матимуть доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Таким чином не лише представник ТЦК, але й поліцейський зможе перевірити через «Оберіг», чи не є людина ухилянтом. Національна поліція зможе також затримувати та доставляти ухилянтів до ТЦК.

Позбавлення прав кермування авто

ТЦК отримає письмову відповідь про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до військкомату. У відповідь військком протягом 5 днів надсилає такому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку.

Надалі ТЦК звертається до суду про обмеження права керування автомобілем.

Нові штрафи для ухилянтів

Мобілізаційний закон, що вступає в силу 18 травня, нові штрафи не вводить. Однак 9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10379, яким дозволила заочно накладати штрафи на ухилянтів та значно збільшила їхній розмір.

За порушення військового обліку:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) — від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

для громадян — від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень.

Зміни для роботодавців

«Судово-юридична газета» пише, що новий закон закріплює таке поняття як оповіщення. Йдеться про виклик громадян до ТЦК, а також вручення (надсилання) повісток громадянам.

Відтепер підприємства, установи і організації тепер будуть зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів з-поміж своїх працівників і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади.

Підприємства, установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов’язані на вимогу ТЦК сповістити військовозобов'язаних про виклик до ТЦК і забезпечити їхнє своєчасне прибуття за цим викликом, у 7-денний строк.

Роботодавці мають інформувати ТЦК про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Хто втратить відстрочку

Згідно з новим законом, у цьому переліку:

батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці;

чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі;

студенти, які здобувають другу освіту, що непослідовно вища рівнем за першу (наприклад бакалавр знову навчається на бакалавра);

педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки;

чоловіки, чия дружина має ІІІ групу інвалідності.

«При цьому закон передбачає, що відстрочка може бути надана, якщо дружина з ІІІ групою інвалідності потребує постійного стороннього догляду. Це має засвідчити висновок лікарсько-консультативної комісії. Такий висновок також стане підставою для відстрочки, якщо близький родич має важку хворобу, але інвалідність йому не встановлена», — каже юристка Ганна Стернова у коментарі KP.ua.

Базова військова підготовка

В новому законі про мобілізацію скасовується строкова військова служба, а натомість запроваджується базова підготовка.

Проходження базової підготовки тепер буде обов’язком чоловіків у віці з 18 до 25 років. До 24 років буде можливість обирати період служби.

Для українських студентів чоловічої статті вона буде обов'язковою. Від проходження базової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності будуть звільнені студенти, які за станом здоров’я будуть визнані непридатними до військової служби.

Базову військову підготовку зможуть пройти і дівчата, але винятково за бажання. Під час воєнного стану базова підготовка триватиме три місяці. У мирний час — 5 місяців.

Нагадаємо, що вчора, 17 травня, Міноборони запустило додаток для оновлення даних військовозобов'язаних «Резерв+». Через нього, обіцяють чиновники відомства, можна буде оперативно оновити дані та отримати доступу до інформації у реєстрі «Оберіг».

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