Міноборони запустило додаток для оновлення даних військовозобов'язаних «Резерв+»: як він працює (відео)

В Україні Міністерство оборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Про це повідомили у відомстві.

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«Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію. Що це означає? Відзавтра всі військовозобов'язані віком 18−60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом. Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів. Онлайн — через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня», — йдеться у повідомленні.

Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.

«Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе. Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні. Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток. З 18 червня у застосунку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. Як працює застосунок Резерв+ дивіться на нашому ютуб-каналі — https://youtu.be/vAchBGPwyVo», — повідомили в Міноборони.

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