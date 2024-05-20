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Події

Ворог обстріляв Запорізьку та Дніпропетровську області: поранено людину, пошкоджено будівлі

8:12 20 травня 2024
руйнування

Впродовж доби окупанти 378 разів вдарили по Запорізькій області. Через обстріли постраждала одна людина у Пологівському районі, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Також глава ОВА зазначає, що під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, зокрема:

- ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці.

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- 170 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

- 19 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Левадне.

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- 187 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Крім того, надійшло 4 повідомлення про руйнування житла.

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Не обійшлося без обстрілів і на Дніпропетровщині.

«До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. З атак розпочався й ранок», — зазначає керівник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його інформацією, агресор цілив по району дронами-камікадзе й артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда.

На щастя, люди вціліли.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора росіяни двічі вдарили по базі відпочинку на Харківщині, семеро людей загинули, близько 30 отримали поранення. Сьогодні в області день жалоби.

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