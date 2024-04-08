Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено промисловий об’єкт, троє людей загинули

Сьогодні вдень росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю — удар прийшовся у промисловий об'єкт.

Через російський ракетний удар троє людей загинули, вісім отримали поранення, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.



За його інформацією, також пошкоджено 14 будівель, в тому числі 7 багатоповерхівок, заклад охорони здоров’я та заклад культури.

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Також окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб по Харківському району Харківської області.

На Сумщині росіяни атакували чотирма керованими авіаційними бомбами центр Білопілля. Дві людини травмовані, у місті є пошкодження, повідомив голова громади Зарко.

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Окупанти також влучили у багатоквартирний будинок у Селидовому на Донеччині. Там щонайменше троє поранених. Внаслідок обстрілу Часового Яру загинула жінка, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами. ППО збили 17 БПЛА та керовану ракету Х-59.

Але, на жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Падінням уламків дрону там також пошкоджено АЗС.

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