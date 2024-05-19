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Росіяни двічі вдарили по місцю відпочинку людей під Харковом: є жертви

12:56 19 травня 2024
Дитяча площадка

У неділю, 19 травня, ворог у черговий раз завдав удару по Харківщині — є жертви та постраждалі.

Як повідомив очільник обласної ОВА Олег Синєгубов, росіяни вдарили по Малодарилівській громаді Харківського району. Удар прийшовся по території, де відпочивали місцеві мешканці.

На цей момент відомо про чотирьох загиблих, щонайменше вісім постраждали, у тому числі й фельшер екстренної допомоги. Медик та автівка постраждали під час повторного удару.

У той же час голова Малодарилівської громади Харківщини Олександр Гололобов говорив, що наразі відомо вже про 5 загиблих.

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Раніше Олег Синєгубов повідомляв, як росіяни «криють» обласний центр авіабомбами.

Фото Олександра Гололобова

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