Росіяни двічі вдарили по місцю відпочинку людей під Харковом: є жертви

У неділю, 19 травня, ворог у черговий раз завдав удару по Харківщині — є жертви та постраждалі.

Як повідомив очільник обласної ОВА Олег Синєгубов, росіяни вдарили по Малодарилівській громаді Харківського району. Удар прийшовся по території, де відпочивали місцеві мешканці.

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На цей момент відомо про чотирьох загиблих, щонайменше вісім постраждали, у тому числі й фельшер екстренної допомоги. Медик та автівка постраждали під час повторного удару.

У той же час голова Малодарилівської громади Харківщини Олександр Гололобов говорив, що наразі відомо вже про 5 загиблих.

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Раніше Олег Синєгубов повідомляв, як росіяни «криють» обласний центр авіабомбами.

Фото Олександра Гололобова

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