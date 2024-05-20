Від повістки не втечеш: Кабмін прийняв «жорстке» рішення по оповіщенню військовозобов’язаних

Всупереч тому факту, що ТЦК передали в Нацполіцію запити на розшук ледь на 100 тисяч ухилянтів, багатьом чоловікам вдається залишатись поза полем зору правоохоронців.

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Тому уряд вирішив ще більше посилити процес мобілізації і затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Згідно з ним повістки до ТЦК почнуть надсилати через 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію, тобто з 18 липня.

Про це йдеться в постанові від 16 травня 2024 р. № 560.

Згідно з документом, резервісти та військовозобов’язані протягом 60 днів після оголошення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані (адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані) через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.

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Встановлено, що повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

«У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання», — йдеться в документі.

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Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Тобто, в Уряді збираються застосувати принцип «хто не уточнив дані, той і ухилянт». І до таких людей будуть ставитися як порушників законодавства — накладати штрафи, обмежувати в правах тощо.

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Нагадаємо, раніше було озвучено головні вимоги до військовозобов'язаних, які вони мають виконати з 18 травня 2024 року.

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