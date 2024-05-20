«Полювання на ухилянтів» набирає обертів: де найбільш «сурові» воєнкоми (офіційні дані)

Всупереч низці «ноу-хау» від Кабміну, кількість військовозобов'язаних, про яких ТЦК передають інформацію до Національної поліції як про таких, що ухиляються від явки до військкомату, ніяк не зменшується, а, навпаки, росте, і вже досягла 94,5 тисяч.

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З них 20 031 було знайдено та доставлено до ТЦК, підрахували у виданні Oboz.UA після того, як розіслали запити по обласних управліннях Нацполіції.

«Найбільша активність військкомів — на Дніпропетровщині», — констатують журналісти.

За словами правоохоронців, за чотири місяці 2024 року до підрозділів поліції Дніпропетровської області надійшло 38 282 звернення з ТЦК з даними осіб, які ухиляються від явки (служби).

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З них вже знайдено та доправлено до військкоматів 5 511 осіб.

До Головного управління Нацполіції у Чернігівській області надійшло 9 115 відповідних звернень ТЦК для розшуку та доставлення ухилянтів. З них 1 429 знайшли та доправили до ТЦК.

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На Харківщині до поліції надійшла інформація про 4 664 ухилянтів. Встановлено та доставлено до ТЦК — 1 954 осіб.

В Івано-Франківській області зареєстровано 2 328 звернень, знайдено та доправлено до ТЦК 1 814 осіб. Там побито рекорд ефективності правоохоронців з огляду на відсоткове співвідношення.

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На Житомирщині редакцію повідомили, що облік звернень від ТЦК щодо розшуку та доставлення ухилянтів з 15 листопада 2023 року здійснюється за новим алгоритмом взаємодії Нацполіції та ТЦК і СП. Станом на кінець квітня 2024 року в поліцію передано дані про 8 289 жителів регіону, які порушили законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 2 452 з них уже знайдено та доправлено до ТЦК.

На Полтавщині до поліції надійшло звернення щодо 7 433 ухилянтів, з них знайдено та доставлено до ТЦК 2591.

Правоохоронці Рівненщини повідомили про 9832 ухилянтів, 1828 з яких вдалося розшукати та доправити до військкоматів.

На Кіровоградщині поліція зареєструвала 5 955 звернень, облік тих, кого знайшли і доправили до ТЦК, поліцейськими не ведеться.

До поліції Хмельницької області надійшло 1 085 звернень. Скільки з них правоохоронцям вдалося знайти, у цьому ГУНП не розповіли.

Відмовилися надати дані про ухилянтів у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей. У відповідях йдеться про те, що запитувана інформація є службовою, має обмежений доступ тощо.

При цьому «закручування гайок» відбувається не на всіх ділянках «мобілізаційного фронту». Так, в ДПСУ заявили про те, що зараз Державна прикордонна служба України не перевіряє військово-облікові документи у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення. Але скільки триватиме це «пом'якшення», поки що не зовсім зрозуміло.

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