ВБЕТ не може сплатити 244 млн гривень податків до держбюджету через арешт рахунків

ТОВ «ВБЕТ Україна» не може сплатити податки до державного бюджету у розмірі 244 млн гривень через арешт рахунків. Крім того, компанія вже не може виконувати свої зобов’язання за контрактами й виплачувати зарплату співробітникам, серед яких є військові. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

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Нагадаємо, що 10 квітня рішенням Державної служби фінансового моніторингу рахунки ТОВ «ВБЕТ Україна» були заблоковані. 13 травня Печерський районний суд міста Києва заарештував рахунки компанії. Юристи «ВБЕТ Україна» звертались із запитами про причини такого рішення, однак не отримали від органів досудового розслідування чи суду жодного процесуального документа.

«Нам стало відомо, що справою компанії займається Державне бюро розслідувань (ДБР), яке не має права займатись справами, що не перебувають в його юрисдикції», — кажуть у компанії.

Станом на початок травня блокування рахунків «ВБЕТ Україна» нанесло державному бюджету шкоду на суму понад 244 млн грн несплачених податків, і ця цифра зростає з кожним днем незаконного блокування рахунків.

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Крім того, у компанії впевнені, що порушуються конституційні права співробітників компанії, а саме — гарантія кожному громадянину права на своєчасно виплачену заробітну плату: майже 270 співробітників компанії вже другий місяць не отримують свою заробітну плату.

«Серед співробітників „ВБЕТ Україна“ є представники соціально незахищених верств населення: особи з інвалідністю, одинокі матері, родини з малолітніми дітьми. В команді також є мобілізовані працівники, які наразі перебувають у лавах Збройних Сил України, і яким компанія виплачує заробітну плату в повному обсязі», — зауважили в компанії.

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З квітня «ВБЕТ Україна» не має можливості виконувати зобов’язання перед клієнтами й партнерами, порушуються права споживачів та умови чинних контрактів.

«ВБЕТ Україна готова до будь-яких перевірок з боку контролюючих та силових структур, для цього не потрібно блокувати нашу роботу. Дії по відношенню до „ВБЕТ Україна“ мають негативні наслідки не лише для бюджету країни, але й для інвестиційної привабливості держави в цілому», — сказано у заяві.

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Як відомо, в січні 2023 року РНБО ухвалила рішення щодо тиску на бізнес. «ВБЕТ Україна» сплачує податки, працює легально й не працює з росією. Президент України заборонив силовим структурам блокувати роботу таких бізнесів.

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