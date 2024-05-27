В Україні різко підвищують штрафи для водіїв: за що «бититимуть гривнею»

Нещодавно Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону, яким, зокрема, забороняється евакуація авто місцевою владою під час дії воєнного стану.

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Також проєктом закону 9092−3 пропонується збільшити штрафи за порушення правил парковки. Як пише профільне видання «Твоя машина», суми адміністративного стягнення за паркування транспорту в місцях для людей з інвалідністю пропонують збільшити з 1020 до 1700 гривень.

А водіям автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, які залишать свої транспортні засоби на спеціально маркованих місцях для паркування електротранспорту загрожуватиме штраф у розмірі 850 гривень. Зараз за це штрафують на 340 гривень.

Дата розгляду законопроєкту в другому читанні наразі не відома.

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Нагадаємо, що з травня цього року набули чинності зміни ПДД щодо використання водіями ближнього світла фар. Якщо раніше водії були зобов'язані використовувати їх за межами населенних пунктів у холодну пору року, то наразі ця вимога діятиме протягом всього року. Штраф за порушення правила — 425−510 гривень.

Фото Pixabay

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