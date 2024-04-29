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Суспільство та люди

З 1 травня в Україні набуває чинності важливе для водіїв правило: що потрібно буде робити обов'язково

9:51 29 квітня 2024
Трафік

Раніше в Україні діяли правила, згідно з якими водії транспортних засобів мали у холодну пору року (з 1 жовтня до 1 травня) вмикати ближнє світло фар за межами міста.

Але ці правили не так давно змінили — «зимову» норму поришили й на літній період. Так що ближнє світло фар або денні ходові вогні за містом залишається обов'язковим і після 1 травня.

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Порушення цього правила дорожнього руху каратиметься штрафом — від 425 до 510 гривень.

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Зміни до ПДД були внесені з метою наближення законодавства країни до законодавства ЄС. Також було закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, без дитячих утримуючих систем в автівках. Також їх не можна перевозити на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, окрім низки випадків.

Фото Pixabay

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