З 1 травня в Україні набуває чинності важливе для водіїв правило: що потрібно буде робити обов'язково

Раніше в Україні діяли правила, згідно з якими водії транспортних засобів мали у холодну пору року (з 1 жовтня до 1 травня) вмикати ближнє світло фар за межами міста.

ВІДЕО ДНЯ

Але ці правили не так давно змінили — «зимову» норму поришили й на літній період. Так що ближнє світло фар або денні ходові вогні за містом залишається обов'язковим і після 1 травня.

Читайте також: У 2024 році для українських водіїв діє низка нових змін: які «неприємні сюрпризи» чекати

Порушення цього правила дорожнього руху каратиметься штрафом — від 425 до 510 гривень.

РЕКЛАМА

Зміни до ПДД були внесені з метою наближення законодавства країни до законодавства ЄС. Також було закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, без дитячих утримуючих систем в автівках. Також їх не можна перевозити на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, окрім низки випадків.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

113

Читайте нас у Facebook