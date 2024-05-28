40.16 / 40.76 43.62 / 44.37
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити: що відомо

13:45 28 травня 2024
військовий

Схоже, у додатку «Резерв+» виявлено ще один недолік: окрім того, що прикордонники «не довіряють» йому при перетині кордону, в Раді заявили про недостовірність кодів при розробці, через що після оновлення даних в застосунку все одно потрібно йти до ТЦК.

Про це повідомив народний депутат Володимир Арʼєв в етері Еспресо.

«Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми. Саме тому, на наступному засіданні Комітету з питань цифрової трансформації ми викликали заступницю міністра оборони, а також поставили ряд питань до уряду. Зокрема, звідки були виділені кошти на створення застосунку та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення», — зазначив Арʼєв.

Нардеп вважає, що військовозобов'язані фізично не встигнуть оновити дані протягом 60 днів.

Тому у Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонується продовжити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.

РЕКЛАМА

«Ми будемо вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК, й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн», — додав він.

Раніше ми розповідали про те, які документи потрібно надати ТЦК для підтвердження права на відстрочку.

РЕКЛАМА

Читайте також: Ухилення від мобілізації є неминучим: полковник ЗСУ вказав на важливий момент

РЕКЛАМА

197

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

міль

Міль в будинку: ці секрети допоможуть вигнати «непрохану» гостю

цибуля

Жовтіє перо цибулі? Негайно вживайте заходів: на каналі «Дім та присадибна ділянка» розповіли, що потрібно дати рослинам

карти Таро

Стрільцям — Колесо Фортуни, Тільцям — Королева Мечів, а Терезам — Закохані: що обіцяють карти Таро на червень 2024 року

військовий

Дожити до вівторка: індійський астролог назвав дату початку Третьої світової війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту