Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити: що відомо

Схоже, у додатку «Резерв+» виявлено ще один недолік: окрім того, що прикордонники «не довіряють» йому при перетині кордону, в Раді заявили про недостовірність кодів при розробці, через що після оновлення даних в застосунку все одно потрібно йти до ТЦК.

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Про це повідомив народний депутат Володимир Арʼєв в етері Еспресо.

«Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми. Саме тому, на наступному засіданні Комітету з питань цифрової трансформації ми викликали заступницю міністра оборони, а також поставили ряд питань до уряду. Зокрема, звідки були виділені кошти на створення застосунку та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення», — зазначив Арʼєв.

Нардеп вважає, що військовозобов'язані фізично не встигнуть оновити дані протягом 60 днів.

Тому у Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонується продовжити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.

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«Ми будемо вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК, й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн», — додав він.

Раніше ми розповідали про те, які документи потрібно надати ТЦК для підтвердження права на відстрочку.

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