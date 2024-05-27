Ухилення від мобілізації є неминучим: полковник ЗСУ вказав на важливий момент

Ситуація з мобілізацією в Україні є відображенням втоми суспільства на третьому році повномасштабної війни. При цьому факт необхідності поповнення війська є очевидним, оскільки військові на передовій отримують поранення, стомлюються та втрачають здоров’я.

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Колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ — начальник управління ІПсО (2016—2022 рр.), ексначальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ (2022—2024 рр.) полковник Євген Сасько в інтерв’ю виданню «Телеграф» звернув увагу, що попри небажання багатьох українців брати участь в захисті своєї держави, у них зберігається віра в самі Збройні Сили.

«Відсоток довіри українців до Збройних Сил максимальний. При цьому очевидно, що не всі готові йти воювати та віддавати своє життя та здоров’я заради Батьківщини. Виходить парадоксально — всі вірять „нашим сонечкам“, але не готові ставати цими „сонечками“. Можна сказати, що в таких умовах процес ухилення від мобілізації є неминучим. Люди бояться і будуть уникати призову до Сил оборони України. Я вважаю, що це не проблема Збройних Сил», — сказав Євген Сасько.

Втім, полковник впевнений, що поставлена задача з мобілізації необхідної кількості людей до Збройних Сил буде виконана. При цьому необхідно супроводжувати її правильною інформаційною кампанією.

«Інформаційний супровід процесу мобілізації — це загальнодержавний процес, це виважена системна робота органів державної влади на місцях, представників ТЦК, органів вищої державної виконавчої влади та навіть законодавчої. Це задача в тому числі для волонтерів та представників суспільства в цілому. Зараз ролики по ТБ крутять, білборди висять, реклама по радіо йде. При цьому ми активно бачимо рекрутинг окремих бригад, який теж дає результат», — підкреслив полковник Сасько.

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Раніше повідомлялося, що українці, зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон, зобов'язані прибути до ТЦК і знову стати на облік.

Також у Міноборони пояснили, чи потрібно обов'язково відвідувати ТЦК після оновлення даних у «Резерв+».

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