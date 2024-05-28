Мобілізацію в Україні послаблять: з’явилось пророцтво від праведного старця

Українці люблять свою армію і ненавидять ворога, але по мірі того, як на фронті продовжують гинути люди, у суспільства з'являється все більше втоми від війни і все менше бажаючих оновлювати дані в ТЦК.

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Майже всі розуміють, що краще загинути на фронті, аніж згинути в російському концтаборі, тому шукають будь-яку «соломинку надії» на те, що все буде добре.

Такими «соломинками» стають «прогнози» екстрасенсів, астрологів та тарологів, які «черпають» інформацію невідомо звідки, називаючи це «підсвідомістю». Також все більшу популярність отримують і «віщування» «старців», «пророків» та «праведних людей».

Так, один з них, старець Анастасій, стверджує у відео на Youtube-каналі «Український Молитовник», що у липні наш народ відчує полегшення, адже ЗСУ здобуватимуть багато перемог на полі бою.

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За його словами, закони щодо мобілізації в Україні будуть послаблені, а в червні настане звільнення від темних сил, які обтяжили країну. Перемога у війні можлива вже восени.

За пророцтвом старця, в Україні відбудуться зміни в законодавстві, очікується полегшення законів щодо мобілізації. Окрім того, багато чиновників втратять свої посади, а їхні місця займуть нові обличчя.

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Особливо радісним для народу стане святкування Дня незалежності України 24 серпня, прогнозує старець. За його словами, це буде святкування світового масштабу.

Крім того, у серпні ЗСУ отримають багато зброї, зокрема винищувачі F-16. Українські військові будуть готові до вирішальних боїв, які приведуть Україну до перемоги. Зброя від союзників підсилить українську армію і дозволить звільнити багато земель.

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«Восени побачимо перемогу, наші землі будуть звільнені. Західні країни продовжать підтримувати нас, допомагаючи у відбудові країни. Осінь — час великої радості, відновлення», — йдеться у пророцтві Анастасія.

Нагадаємо, що раніше «колега» старця, відомий карпатський мольфар назвав місяць та рік закінчення війни.

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