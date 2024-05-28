Диктатора путіна отруять: відомий карпатський мольфар назвав місяць та рік закінчення війни

Всупереч видінням провідниці до Вищих вимірів Аї війна в Україні закінчиться не в 2024 році, а в травні 2025 року.

Такий прогноз озвучив відомий карпатський мольфар Михайло, про що в інтерв'ю Українському молитовнику розповіли очевидці.

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За його словами, війна в Україні закінчиться капітуляцією росії, а цьому передуватиме отруєння очільника кремля володимира путіна.

Згідно з його передбаченням, російського диктатора зрадять люди з найближчого оточення.

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«Кінець путіна наближається. Скоро відбудуться важливі події — у травні наступного року весна принесе нові надії, перетворить журбу на радість, відновиться наша країна. Літо принесе мир. У кінці травня світ побачить кінець війни. Паніка охопить росію, буде оголошена капітуляція, народ скине ярмо диктатури. Солдати, втомлені від війни, відмовлятимуться виконувати накази. Люди вийдуть на вулицю, триватимуть протести проти війни», — сказав мольфар.

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Нагадаємо, що за словами іншого старця, Никодима, влітку на полі бою відбудеться перелом. Україна, отримавши додаткову підтримку від союзників, почне деокуповувати території. Зокрема, у видіннях старець побачив новітню зброю, яку нададуть партнери, що стане важливим фактором у боротьбі з росіянами.



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