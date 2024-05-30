«Наші гроші» виявили в закупівлях Миколаївської ОВА потрійне завищення цін на матеріали для фортифікацій

За даними журналістів-розслідувачів, вартість соснових колод, які використовуються для будівництва фортифікаційних споруд, з урахуванням доставки, мала б складати для Миколаєва 3900 — 4400 грн за кубометр. А в кошторисах Миколаївської ОВА стоїть втричі вища ціна — 11 400 грн. Про це йдеться в розслідуванні видання «Наші гроші».

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«Держава вилучає колоди у державних лісгоспів на потреби ЗСУ. В першому кварталі цього року деревину забирали по ціні від 1 700 до 2 600 грн за кубометр із ПДВ залежно від діаметрів колод і класу якості деревини. Доставка… до Миколаєва коштує від 1 100 до 1 500 грн/куб. Ще 300 гривень коштує підвезення/завантаження. Відтак… вартість соснових колод у Миколаєві мала б скласти від 3 900 до 4 400 грн за кубометр. Але в фортифікаційних кошторисах миколаївців стоїть ціна 11 400 грн. Тобто фактично втричі дорожче від ринкових цін», — йдеться у публікації «Наших грошей».

Видання зазначає, що біржова ціна сосни, яку вільно реалізовують державні лісгоспи, на «Українській енергетичній біржі» зараз становить близько 2 400 грн за кубометр.

Також наголошується, що в ціну 11 400 грн, яка вказана в кошторисах Миколаївської ОВА, не включено вартість транспортування. Доставка по області до місця будівництва в кошторисі вказана окремо і коштує 720 грн за кубометр із ПДВ, пишуть «Наші гроші».

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У порівнювати з цінами в деяких інших регіонах, у Миколаєві вартість колоди більше майже в сім (!) разів, йдеться у розслідуванні.

«Найочевидніша різниця із цінами в кошторисах Держвідновлення у Сумській області, де колоди враховані по 1 752 грн, — миколаївські колоди майже в сім разів дорожчі. Крім того, миколаївська деревина майже втричі дорожча від цін, які „Наші гроші“ знаходили у системі „Прозорро“. Наприклад, у квітні дві військові частини замовили колоди на сотні мільйонів гривень по 4 236 — 4 320 грн за кубометр. Ба більше, навіть у скандальних контрактах Харківської обладміністрації деревина вдвічі дешевша від миколаївського кошторису», — зазначається в публікації.

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Раніше військові закликали виключити нардепів фракції «Європейська Солідарність» з тимчасової спеціальної Комісії ВР по фортифікаціях. На думку бійців, їхня присутність там шкодить нацбезпеці та обороні країни.

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