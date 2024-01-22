Україна будує власну «лінію Суровікіна» проти російського наступу: що про це відомо

Нові укріплення з'явилися на ключових ділянках фронту протяжністю понад 1000 кілометрів після того, як контрнаступ Києва перетворився на те, що військові аналітики назвали «активною обороною». Сигналом до зміни позиції стала заява президента Володимира Зеленського, який наприкінці минулого року оголосив, що Україна значно посилює свої фортифікаційні споруди, пише The Telegraph.

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Оборонні споруди були посилені навколо донецьких міст Лиман та Авдіївка, а також Куп'янська в сусідній Харківській області. Не можна було ризикувати, тому було наказано будувати укріплення вздовж кордонів з росією та білоруссю, аж до кордону із західним союзником — Польщею. Нові оборонні споруди дуже нагадують так звану «лінію Суровікіна» — тришарову систему окопів, танкових пасток і опорних пунктів, яку росія успішно використовувала для стримування українського контрнаступу.

«Проблема для українців полягає в тому, що вони не хочуть просто стояти на місці, — сказав Едвард Арнольд з аналітичного центру Королівського інституту об'єднаних збройних сил (Royal United Services Institute). — Якщо лінії залишаються статичними і не рухаються взагалі, це не дуже добре з політичної точки зору».

Ось тут і з'являється концепція активної оборони для українських військ: утримання оборонних рубежів з одночасним веденням наступальних дій в надії знайти слабкі місця, які можуть призвести до колапсу російських ліній. Саме така тактика призвела до несподіваного контрнаступу у вересні 2022 року, в результаті якого Київ звільнив з-під російського контролю значні території в Харківській області.

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«Одним із принципів оборони є наступальні дії», — додав пан Арнольд.

Нова лінія активної оборони України включає бетонні окопи і підземні командні центри. Таким чином, укріплення будуть ставати важчими, чим далі ви просуваєтеся вглиб утримуваної Україною території, при цьому лінії фронту можуть залишатися гнучкими.

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Передова оборона була відмінною рисою опору України, яка не бажає сидіти склавши руки і дозволяти своїм військам спочивати на лаврах. Метою на 2024 рік для України, схоже, є поповнення сил, що постраждали в боях, і відновлення наступальної бойової потужності напередодні наступного року.

За словами Едварда Арнольда, підтримання гнучкої лінії оборони дозволить українським військам тренуватися, а також забезпечить готовність у разі виникнення наступальної можливості.

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«Статична оборона рідко є гарною ідеєю для військових, тому що вона ніби фіксує вашу власну здатність до маневру», — додав він.

Там, де українці зайняли більш статичні оборонні позиції, вони розмістили низку укріплень на відстані менше милі одне від одного.

«Кожен форт може захистити себе з будь-якого напрямку, — сказав Клеман Молін, співзасновник французького аналітичного центру Atum Mundi. — Щоб просуватися вперед, потрібно захопити їх усі».

В Авдіївці, яка наразі є головним об'єктом наступу російських військ, Україна розташувала свою основну лінію оборони. Тут Україна використовує низку природних бар'єрів у вигляді озер і річок.

Далі місто Покровськ, яке росія повинна захопити, щоб досягти своєї мети — захоплення всієї Донецької області, захищене двошаровою системою траншей, що пролягає навколо міста.

Потужніші укріплення зменшують кількість військ, необхідних Україні для захисту утримуваних позицій. Найпотужніша з нових оборонних споруд, можливо, буде навколо Чернігова, північного регіону, з якого росія була витіснена в перші місяці війни.

Київ зміцнив свої оборонні укріплення на півночі на 63 відсотки, згідно з нещодавнім повідомленням інформаційного агентства Reuters. Велика інженерна техніка вирила окопи і широкі протитанкові рови вздовж усієї північної зони, яка була напрямком одного з російських наступів на Київ. Ряди «зубів дракона», бетонних конструкцій для блокування танків і бронетехніки, вкриті витками колючого дроту в цій зоні.

Хоча не очікується, що ця зона стане новим фронтом, статична оборона означає, що Україна може розгорнути основну частину своїх сил ближче до місця бойових дій.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує атакувати військові об’єкти на території росії. Внаслідок такої атаки сталася пожежа на заводі «Новатек» в Усть-Лузі, який переробляє стабільний газовий конденсат у нафту, гас, дизельну фракцію та мазут.

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