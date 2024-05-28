Військові Данило та Кирило Яковлеви закликають виключити нардепів фракції Порошенка з тимчасової спеціальної Комісії ВР по фортифікаціях. Про це бійці ЗСУ повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

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«Просимо народних депутатів виключити представників „Європейської солідарності“ з ТСК ВР з питань фортифікацій. Їх присутність там шкодить нацбезпеці та обороні», — написали бійці ЗСУ.

Захисники мотивують свою вимогу тим, що Порошенко не має права перевіряти фортифікації, адже саме за його президентства була провалена підготовка укріплень на кордоні з рф, а виділені на це кошти були використані неефективно.

«Саме за президентства Петра Олексійовича на обороні рубежів розпиляли мільярди гривень, не побудувавши насправді й простої собачої будки, як любить висловлюватися сивочолий… Якщо глянути GoogleMaps за період 2014−2019 років на східному напрямку, з усіх фортифікацій там буде видно лише стіну бур’янів. Хоча за 5 років правління можна було побудувати стіну з фільму про зомбі-апокаліпсис з автоматичними турелями», — наголошують військові.

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Данило та Кирило Яковлеви також зазначають, що до повномасштабного вторгнення в росії можна було найняти людей, які проводили через кордон з рф по стежках, які ніхто не контролював з українського боку.

«Що заважало Порошенку протягом перемир’я побудувати фортеці з бетону і викопати яри від техніки? Натомість за часів Порошенка у повітря злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Сватове, Балаклія, Калинівка, Ічня…» — нагадали військові.

Для порівняння, Яковлеви навели статистику, згідно з якою з 2014-го по 2019 рік на бойові дії на Донбасі та різноманітні навчання витратили всього близько сімдесяти тисяч тонн боєприпасів.

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«Пане Порошенко, коли ви починаєте щось розповідати за нові фортифікації, пам’ятайте: ви ще за попередні не відсиділи», — підкреслюють захисники.

Раніше військовий із позивним «Сталкер» заявив, що фортифікаційні споруди та укріплення, які будувались за часів президентства Петра Порошенка та мали б спинити росіян, не відповідали рівню загрози, а на багатьох важливих ділянках їх взагалі не існувало.

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Як повідомлялося, справа про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проєкт «Стіна» розглядається Вищим антикорупційним судом України. За офіційними даними, на будівництво «Стіни» в період з 2015-го до 2019 року було витрачено майже 3 млрд грн.

Раніше стало відомо, що нардепи партії Порошенка за війну заробили, як вся Верховна Рада разом.

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