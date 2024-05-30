Підвищення тарифів на воду: в «Київводоканалі» пояснили, як змінилася плата за їх послуги

Попри мораторій на підвищення тарифів на час дії режиму воєнного стану, плата за комунальні послуги все ж буде зростати. Так, в «Київводоканалі» повідомили, що тариф в столиці не змінювався з 1 січня 2022 року.

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Оприлюднення пропозицій Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо зміни тарифу з 1 квітня 2024 року до 30 червня 2024 викликало занепокоєння киян.

Яке насправді прийнято рішення, розповідає «Вечірній Київ».

Зокрема, на запит видання щодо підвищення тарифу ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомило, що тариф не змінювався з 1 січня 2022 року та для побутових споживачів становить 30, 384 грн за 1 куб. З них:

- 16,164 грн за 1 куб. м водопостачання;

- 14,22 грн за 1 куб. м водовідведення.

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Так само платять й ОСББ, ЖБК та юридичні особи, окрім тих хто є об’єктами господарювання у сфері водокористування та мають відповідну ліцензію. Для них тариф теж не змінився й становить 11,928 грн за 1 куб. м.

«Київводоканал з 1 травня підвищив абонентську плату за обслуговування. Тепер вона становить для побутових споживачів, в будинках, яких є вузли обліку 47,52 грн (було 39,29 грн), у будинках без вузлів комерційного обліку — 40,46 грн. Юридичні особи також платитимуть більше, відповідно 47,28 та 40,46 грн», — йдеться у відповіді підприємства.

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У «Київводоканалі» зазначили, що граничний розмір абонплати встановив Кабмін постановою від серпня 2019 року «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг».

Також виявилося, що водоканал у Києві просив підвищити тариф.

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«Київводоканал» просив Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищити з 1 квітня 2024 року тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 34,2%, тобто, до 40,78 грн.

За даними «Київводоканалу», на пропозицію щодо зміни тарифів в першу чергу вплинули такі чинники:

- зменшилися обсяги реалізації, що враховані в чинних тарифах;

- збільшилися витрати з електричної енергії, а саме: на 30,29% із централізованого

водопостачання; на 25,83% з централізованого водовідведення.

Водночас з 1 липня 2024 року «Київводоканал» пропонує встановити загальний тариф у розмірі 46,9 грн (39,08 без ПДВ) за 1 м³, з якого:

- централізоване водопостачання — 25,7 грн (21,42 без ПДВ) за 1 м³,

- централізоване водовідведення — 21,19 грн (17,66 без ПДВ) за 1 м³.

Раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко пояснював, чому підвищення тарифів на послуги ЖКГ в Україні неминуче.

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