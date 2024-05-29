У Києві та Львові різко підвищують тарифи на воду: хто і скільки платитиме більше вже з червня

Чутки про збільшення тарифів на комуналку в Україні циркулюють вже давно. Експерти, зокрема, говорили про збільшення цін на водопостачання та водовідведення, надаючи поради громадянам, як економити воду. Тим часом Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила відповідне рішення. Воно набуде чинності з 1 червня і торкнеться непобутових споживачів.

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Як пише «Ліга», підвищення тарифів для промисловості й бюджетних організацій буде суттєвим. Наприклад, у Києві тариф на водопостачання збільшується приблизно на 50%, на водовідведення — майже на 60%.

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Так, «Київводоканал» на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів збільшує тарифи:

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на централізоване водопостачання: споживачам, які є суб’єктами господарювання — з 5,51 гривні до 9,66 гривні за кубометр (без ПДВ); споживачам, які не є суб’єктами господарювання — з 13,47 гривні до 21,42 гривні за кубометр (без ПДВ);

на централізоване водовідведення: споживачам, які є суб’єктами господарювання — з 4,43 гривні до 6,79 гривні за кубометр (без ПДВ); споживачам, які не є суб’єктами господарювання — з 11,85 гривні до 17,64 гривні за кубометр (без ПДВ).

У Львові тарифи на водопостачання та водовідведення збільшуються на 39% і 43% відповідно. У Харкові через активні бойові дії в регіоні та постійні обстріли з боку рф тарифи не підвищують.

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Наразі без змін лишаються й тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення.

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Раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко пояснював, чому підвищення тарифів на послуги ЖКГ в Україні неминуче.

Фото Pixabay

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