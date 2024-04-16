Водоканали загнані у борги, а частина електростанцій не працює: нардеп пояснив, чому підвищення тарифів неминуче

Ворог цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі України. З огляду на значні втрати в обсягах генерації, країну може очікувати підвищення тарифів на електроенергію та воду, а також впровадження графіків відключень за умов надмірного споживання.

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Про це в інтерв'ю Апостроф TV розповів перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«Ми втратили великий обсяг генерації. Частина станцій не працює і це створює дефіцит в енергосистемі. Особливо постраждала Харківська область, що може викликати значні проблеми взимку», — вважає народний обранець.

З огляду на це, Кучеренко певен, що влітку можна очікувати впровадження графіків відключень за умов підвищення споживання енергії.

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Він також наголошує на тому, що Україна потребує посилення ППО та більшу кількість сучасних протиповітряних систем, зокрема в прикордонних областях.

«Роботи з фізичного захисту велися на трансформаторних підстанціях, що дозволило зменшити збитки від обстрілів», — прокоментував нардеп та додав, що захистити електростанції наразі практично неможливо.

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Заступник голови комітету ВРУ згадав про пропозицію створення ТСК (Тимчасова слідча комісія) в Верховній раді «…для того, щоб дослідити, яким чином були використані ті кошти, які виділялися на будівництво захисних споруд».

Щодо підвищення тарифів, то на думку Кучеренка, це неминуче станеться.

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«Певне підвищення тарифу для населення є неминучим. Зараз енергію для населення постачають „Укргідроенерго“ та „Енергоатом“ зі збитком для себе. І в нинішній ситуації вони, особливо „Укргідроенерго“, яке втратило великі потужності, будуть вимагати, щоб енергія населенню постачалася принаймні по собівартості, яка складає близько 3,5 гривень за кіловат», — зазначив він.

Крім того, за словами Кучеренка, можливим також залишається підвищення тарифів на воду.

«Зараз всі водоканали загнані у борги, з якими вони не можуть розрахуватися, а також не платять за енергію. І це створює проблеми в енергетиці. Тому потрібно вирішувати це питання», — вважає нардеп.

Щодо цін на газ та теплопостачання — на них накладено мораторій, тож вони, можливо, не зазнають змін.

Нагадаємо, українців вже попередили про необхідність готуватися до погодинних відключень електрики. Введення погодинних графіків відключення світла в Україні надасть можливість збалансувати енергосистему.

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