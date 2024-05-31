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На замітку новачкові: навіщо досвідчені водії іноді заливають спирт у бензобак

19:46 31 травня 2024
АЗС

Багато водіїв, які тільки нещодавно сіли за кермо автомобіля, не розуміють, чому досвідчені автомобілісти заливають у бензобак спирт. Власник автосервісу вирішив розповісти, як це покращує роботу двигуна і чому заливка після відступу морозів пари літрів спирту в паливний бак може поліпшити працездатність паливної системи, пише wheel-news.com.

Так, у процесі експлуатації в паливний бак неминуче потрапляє якась кількість вологи. Її обсяг може становити до півлітра, а накопичується вона на самому дні. Саме звідти йде подача бензину в камеру згоряння по паливних шлангах. Якщо вода накопичиться у великій кількості, велика ймовірність її промерзання, що призведе до несправностей.

Багато водіїв використовують для видалення вологи ацетон. Однак він здатний роз’їсти відкладення, які накопичувалися роками. У результаті великий ризик пошкодження форсунок. Використання ізопропілового спирту також може допомогти, проте його складно дістати. Заливати в бак горілку не можна, оскільки вона у своєму складі сама містить воду, це тільки збільшить її кількість у баку.

Експерт рекомендує використовувати для цього медичний спирт. Випаровуючись, він виводить зайву вологу з паливного бака, при цьому не пошкоджуючи двигун. Можна залити до 1,5 літра спирту, після чого заправити автомобіль і спалити якомога більшу кількість палива, щоб повністю видалити воду.

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Як писали «ФАКТИ», днями експерт розповів, як дурять на АЗС і чому ціни на них сильно відрізняються.

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