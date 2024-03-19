Як повернути посвідчення водія після позбавлення права керування за рішенням суду

Практичний та теоретичний (до якого, до речі, можна готуватися самостійно) екзамени для отримання посвідчення водія мають здавати як новачки, так і водії зі стажем у разі позбавлення права на керування ТЗ за рішенням суду.

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Про те, як повернути посвідчення водія тим, хто порушив ПДД и був покараний, розповіли експерти «Ти ж юрист».

Так, особам, які позбавлені права на керування за ст. 130 або/та ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водійське повертають. Однак після обов’язкового проходження позачергового медичного огляду та складання теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

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Якщо у кермувальника наявні дві або більше категорій, іспити складаються за вищою категорією, що зазначена в посвідченні водія. Вилучений документ зберігається у сервісному центрі МВС за місцем проживання особи.

У той же час юристи звертають увагу на те, що посвідчення водія видане вперше на 2 роки, не повертається. При вчиненні порушення за ст. 130 або/та ст. 124, такій особі необхідно поновити право керування транспортним засобом, пройшовши теоретичну та практичну перепідготовку в автошколі та скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС. За умови успішної екзаменації, посвідчення водія знову видається на 2 роки.

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Зазначається, що під час дії воєнного стану в Україні та впродовж 3 місяців з дня його скасування повернути водійське посвідчення можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця зберігання вилученого документа.

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Раніше в МВС повідомляли, що громадяни України мають змогу обмінювати посвідчення водія з доставкою у 12 країн світу.

Фото Головного сервісного центру МВС

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