Відома львівська тележурналістка загинула внаслідок пожежі

Під час пожежі у багатоповерховому будинку у Львові трагічно загинула 63-річна українська телеведуча і театрознавиця Любов Янас. Трагедія сталася під час пожежі у її квартирі увечері 31 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Про причину виникнення пожежі наразі нічого не відомо.

У Головному управлінні ДСНС у Львівській області поінформували, що отримали повідомлення про пожежу на сьомому поверсі багатоповерхівки близько 21:00 вечора, а ліквідувати її вдалося майже о 22:00.

«На момент прибуття вогнеборців до місця події з квартири вибивалось полум’я. Сходова клітка була заповнена димом. На місці пожежі виявлено тіло власниці 1961 року народження. Вогонь знищив 15 кв. м речей домашнього вжитку», — йдеться в повідомленні вогнеборців.

РЕКЛАМА

Ліквідація пожежі

Про трагічну загибель телеведучої повідомив директор Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді Олег Климович.

РЕКЛАМА

«Трагічна звістка! На 63 році життя під час пожежі загинула відома тележурналістка та редактор Львівського телебачення Любов Янас. Вічна памʼять!» — написав він у Facebook.

Загибла відома як телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця та педагог.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше смертельна пожежа сталася на 12 поверсі харківської висотки — тоді загинули літня жінка та її онук.

Фото з соцмереж загиблої

222

Читайте нас у Facebook