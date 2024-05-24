Отруєння та опіки: у Києві під час пожежі врятували жінку

У п'ятницю, 24 травня, у Солом'янському районі Києва сталась пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку.

Повідомлення до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві про пожежу на вул. Солом'янській надійшло о 15 на другу годину ночі.

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На місці було встановлено, що горить квартира на 1 поверсі 5-поверхівки.

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В ході гасіння рятувальники врятували жінку з квартири. Медики діагностували у потерпілої отруєння продуктами горіння та опіки I та II ступеня, її було госпіталізовано.

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Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м о 01:48, вже о 01:54 ліквідовано.

На місці виклику було залучено 15 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки, додали у столичному главку ДСНС.

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Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Дарницькому районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Раніше у столиці горів ринок на Борщагівці.

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