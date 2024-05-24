39.81 / 40.33 43.09 / 43.79
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Отруєння та опіки: у Києві під час пожежі врятували жінку

9:52 24 травня 2024
люди

У п'ятницю, 24 травня, у Солом'янському районі Києва сталась пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку.

Повідомлення до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві про пожежу на вул. Солом'янській надійшло о 15 на другу годину ночі.

На місці було встановлено, що горить квартира на 1 поверсі 5-поверхівки.

РЕКЛАМА

В ході гасіння рятувальники врятували жінку з квартири. Медики діагностували у потерпілої отруєння продуктами горіння та опіки I та II ступеня, її було госпіталізовано.

РЕКЛАМА

Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м о 01:48, вже о 01:54 ліквідовано.

На місці виклику було залучено 15 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки, додали у столичному главку ДСНС.

РЕКЛАМА

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Дарницькому районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Раніше у столиці горів ринок на Борщагівці.

194

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Водоліям — вдалі поїздки, Левам — любовні пригоди, а Дівам — перспективні знайомства: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 24 травня

Анджеліна Джолі та Моніка Белуччі

Анджеліна Джолі, Моніка Белуччі та інші: під якими знаками зодіаку народжуються найбільш красиві та яскраві жінки

На грядці з томатами

Перше підживлення томатів після висадки в ґрунт: що додають у лунки автори каналу «Дім та присадибна ділянка»

Ігор Стамікост

«Поки син лежав у госпіталі, в частині писали, що він на бойових завданнях, і отримували гроші»: мати пораненого воїна шокована ситуацією

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту