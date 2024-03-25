У Харкові сталася пожежа у 12-поверховому будинку: загинули люди (фото)

У Харкові, де нещодавно під час російської атаки на підприємстві, що загорілося, загинули дві людини, полум'я знов забрало життя харків'ян. Втім, цей випадок не пов'язаний з обстріламию

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Як повідомляють в ГУ ДСНС у Харківській області, напередодні увечорі у 12-типоверховому житловому будинку на пр. Перемоги сталася пожежа — горіла квартира на першому поверсі. На час прибуття рятувальників ДСНС вогнем були охоплені домашні речі та меблі на площі близько 30 кв.м.

Фото ДСНС

«Осередок займання знаходився на кухні, де вогнеборці знайшли тіло загиблої 78-річної жінки. Внаслідок горіння утворилось сильне задимлення сходової клітини. Під час проведення розвідки між 5-м і 6-м поверхами рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Ним виявився чоловік 2004 року народження», — йдеться у повідомленні.

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Фото ДСНС

Під час рятувальної операції надзвичайники врятували за допомогою висувної пожежної драбини з вікна 2-го поверху 31-річну жінку з 2-річною дитиною, ще 10 мешканців були евакуйовані на свіже повітря. З родичами загиблих працював психолог ДСНС, причина виникнення загоряння встановлюється.

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Нагадаємо, що нещодавно в Києві під час пожежі загинули двоє людей. Це сталося у Подільському районі, де горіла квартира у домі на Гамаліївській.

Фото ДСНС

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