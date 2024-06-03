На Київ насувається гроза, град та шквали вітру: синоптики попередили про складну погоду 4 червня

Після спекотних перших днів червня погода у більшості областей України очікується нестійкою з дощами, грозами та поривами вітру.

Зокрема, у вівторок, 4 червня, на Київщині синоптики прогнозують місцями сильні зливи, град та шквали.

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Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквал 15−20 м/с. Вітер південний, південно-західний, 5−10 м/с. Температура вночі 12−17°, вдень 22−27°; у Києві вночі 15−17°, вдень 25−27°.

На решті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+19 °С, вдень +23…+28 °С, у південних та східних областях +28…+33 °С.

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Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та в столиці, оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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У КМДА рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Також місцева влада нагадує, куди звертатись, у разі нештатних ситуацій:

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- При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 442 847 419.

- Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 442 724 018.

- Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 444 303 713 (телефон КАРС).

- При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

- У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 442 783 540 або 504 398 366.

Про те, якою буде погода в Україні до кінця цього тижня, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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