Літо дебютуватиме в Україні спекою: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні

Завтра, 31 травня, в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, при грозах можливе шквалисте посилення вітру на заході, півночі, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, західних районах Черкащини. Місцями можливі сильні зливи, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

ВІДЕО ДНЯ

За її прогнозом, на сході — локальні дощі, грози, на півдні дощі очікуються лише на Одещині. На Полтавщині, у Кропивницькому з районами, Дніпропетровщині — без істотних опадів.

Спекотна погода передбачається на сході та південному сході: +26…+29, місцями до +30 градусів.

На решті території України +22…+26 градусів.

У Києві 31-го травня повітря буде свіжим, близько +22…+23 градусів. У столиці весна завершиться локальними грозовими дощами.



«Літо дебютуватиме в Україні спекою», — пише Діденко.

РЕКЛАМА

1−2 червня очікується +27…+32 градуси, трохи нижче буде у західній частині: +23…+26 градусів.

«ФАКТИ» також публікували календар магнітних бур на червень.

РЕКЛАМА

106

Читайте нас у Facebook