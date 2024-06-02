Готуйтесь: синоптики дали «спекотний» прогноз на перший тиждень літа

Після теплої погоди в перші дні літа протягом наступного тижня у більшості областей України очікується нестійка та спекотна погода. Пройдуть зливи з грозами, місцями можливий град та шквали. Так вважає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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«Найближчими днями погодні умови в нашій країні визначатимуться малоградієнтним полем зниженого тиску, лініями нестійкості та повітряною масою субтропічного походження. Температурний фон протягом прогнозованого періоду очікується вищим за норму. Опади розподілятимуться нерівномірно і найбільша їх кількість передбачається у західних та північних областях. Тут також не виключені небезпечні та стихійні метеорологічні явища, пов'язані із грозовою активністю», — написав він.

У понеділок, 3 червня, вночі у східних областях, вдень у північних та західних регіонах пройдуть дощі з грозами, на решті території країни без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень у західних та північних областях +20…+25 °С, в інших регіонах +27…+33 °С.

У вівторок, 4 червня, у західних, північних та місцями центральних областях очікується нестійка погода: пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень у західній частині, а також на Київщині місцями сильні зливи, град та шквали 20 — 25 м/с. На решті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+19 °С, вдень +23…+28 °С, у південних та східних областях +28…+33 °С.

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У середу, 5 червня, у більшості областей, крім південно-східної частини та Криму, пройдуть дощі з грозами, вдень місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+19 °С, вдень +22…+27 °С, на півдні та сході +29…+34 °С.

У четвер, 6 червня, у центральних та південних областях переважно без опадів, на решті території України місцями очікуються грозові дощі, вдень в окремих пунктах град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +13…+19 °С, вдень +22…+27 °С, у південно-східній половині місцями до +30 °С.

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У п'ятницю, 7 червня, в Україні переважно без опадів, лише вранці та вдень у західних областях місцями пройдуть грозові дощі. Вітер у західній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на решті країни північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С, у південній половині місцями до +30 °С.

У суботу, 8 червня, у західних та місцями центральних регіонах очікуються короткочасні грозові дощі, у західній частині у другій половині дня місцями сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С.

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У неділю, 9 червня, у західних та північних областях утримається нестійкий характер погоди з грозовими дощами. На решті території України переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С, у південних та центральних областях +31…+33 °С.

Як писали «ФАКТИ», завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух спрогнозувала погоду влітку 2024 року в Україні, зазначивши, що температура очікується на 1−2 градуси більше, ніж зазвичай.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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